Опасные маневры пензенского автолюбителя попали на видео

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19 июля 2018, 12:04Общество
В центре Пензы автомобиль совершил странные маневры. Об этом в Сети рассказал пользователь.
Очевидец выложил запись с камеры видеорегистратора в группу «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». События разворачивались на улице Суворова.
На кадрах видно, как иномарка, которая находилась на второй полосе, медленно начала движение на запрещающий сигнал светофора. Водитель решил не останавливаться на достигнутом и повернул направо. Ему повезло, что поток машин был не большой, и не случилось что-то непоправимое.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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