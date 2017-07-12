Пензенский подросток залез на канатную дорогу и едва не сорвался

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 июля 2017, 17:33Общество
Два пензенских подростка решили покорить канатную дорогу и похвастались своими «достижениями» в Сети.
Молодые люди снимали на видео весь свой путь от центра города до канатной дороги, а также вид с вышки и кульминацию – «момент зацепа».
Кстати, автор ролика сам неоднократно признавался в камеру, что боится делать зацеп и опасается за жизнь друга, который рискнул повиснуть на руках на такой высоте и, судя по названию ролика, чуть не сорвался.
«Я побоялся делать зацеп. Только начал ноги опускать и понял, что жизнь мне дороже», - признался парень.
Хочется обратить внимание родителей на то, что в каникулы дети все больше предоставлены сами себе, и риск того, что они окажутся втянутыми в опасное приключение, возрастает. В связи с этим стоит рассказывать ребенку об опасности подобных игр, ведь немало примеров, когда они заканчивались трагически. Так, в Саратове школьник насмерть разбился, упав с недостроенной многоэтажки, в Омске 19-летний руфер оступился и рухнул с крыши высотки.
Вовлечение детей в «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений) уголовно наказуемо в РФ согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до самоубийство, принятым в мае 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
12 июля 2017, 17:59В Пензе обнародованы адреса проведения бесплатных юридических консультаций
12 июля 2017, 17:33Пензенский подросток залез на канатную дорогу и едва не сорвался
12 июля 2017, 17:29В региональную приемную Медведева обратились более тысячи пензенцев
12 июля 2017, 17:02В центре Пензы мужчина начал крушить авто
12 июля 2017, 16:44Нужно дождаться окончания обследования «Югры» - Центробанк
12 июля 2017, 16:33В Пензенской области – самые низкие в стране цены на сахар
12 июля 2017, 16:04На Золотаревском Городище археологи нашли ножницы X-XV веков
12 июля 2017, 15:33Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России