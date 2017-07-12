12 июля 2017, 17:33Общество Пензенский подросток залез на канатную дорогу и едва не сорвался Два пензенских подростка решили покорить канатную дорогу и похвастались своими «достижениями» в Сети.

Молодые люди снимали на видео весь свой путь от центра города до канатной дороги, а также вид с вышки и кульминацию – «момент зацепа».

Кстати, автор ролика сам неоднократно признавался в камеру, что боится делать зацеп и опасается за жизнь друга, который рискнул повиснуть на руках на такой высоте и, судя по названию ролика, чуть не сорвался.

«Я побоялся делать зацеп. Только начал ноги опускать и понял, что жизнь мне дороже», - признался парень.

Хочется обратить внимание родителей на то, что в каникулы дети все больше предоставлены сами себе, и риск того, что они окажутся втянутыми в опасное приключение, возрастает. В связи с этим стоит рассказывать ребенку об опасности подобных игр, ведь немало примеров, когда они заканчивались трагически. Так, в Саратове школьник насмерть разбился, упав с недостроенной многоэтажки, в Омске 19-летний руфер оступился и рухнул с крыши высотки.

Вовлечение детей в «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений) уголовно наказуемо в РФ согласно поправкам, ужесточающим ответственность за доведение до самоубийство, принятым в мае 2017 года, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 34

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: https://www.youtube.com,