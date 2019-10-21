Опасная прогулка. На Западной поляне на пару напал мужчина

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21 октября 2019, 13:48Криминал
В Пензе на Западной поляне неизвестный напал на мужчину и женщину, которые гуляли по улице.
Пензенцы позвонили правоохранителям. На место выехали сотрудники Росгвардии. Пострадавшие рассказали им о том, что злоумышленник избил мужчину и отобрал у него барсетку, в которой были документы и деньги, а после убежал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, правоохранители направились на поиски подозреваемого. В результате они задержали 30-летнего пензенца. Пострадавший опознал его. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.
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