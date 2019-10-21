Опасная прогулка. На Западной поляне на пару напал мужчина

В Пензе на Западной поляне неизвестный напал на мужчину и женщину, которые гуляли по улице.

Пензенцы позвонили правоохранителям. На место выехали сотрудники Росгвардии. Пострадавшие рассказали им о том, что злоумышленник избил мужчину и отобрал у него барсетку, в которой были документы и деньги, а после убежал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, правоохранители направились на поиски подозреваемого. В результате они задержали 30-летнего пензенца. Пострадавший опознал его. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали полицейским.