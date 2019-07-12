Опасная находка. Пензячке в хлебе попался острый предмет

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12 июля 2019, 17:59Общество
Жительница Пензы купила в магазине хлеб с металлическим сюрпризом. Фотографии продукта она опубликовала в Сети.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Пензячка рассказала, что приобрела хлеб в одном из сетевых магазинов.
«Будьте осторожны, сегодня нашла металлическую скобку в хлебе», - написала женщина.
Пользователи в комментариях ужаснулись, они отметили, что женщина могла сломать зуб, если бы не заметила скобку и откусила хлеб. Они порекомендовали пензячке обратиться в Роспотребнадзор.
После покупательница написала в комментариях о том, что с ней связались сотрудники хлебзавода.
«Извинились и компенсировали эту неудачную покупку. Приехал работник и забрал буханку для выяснения обстоятельств», - подытожила она, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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