Опасная дыра. В Кузнецке пытались замаскировать открытый люк досками

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24 апреля 2019, 13:33Общество
Жительница города Кузнецка Пензенской области сделала фотографию открытого люка, в который рискуют угодить люди.
Фото она опубликовала в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». По словам девушки, открытый люк располагается на улице Победы неподалеку от торгового центра. Некто, чтобы как-то обозначить опасный объект, положил сверху отверстия крест на крест две доски. Место никак не огорожено.
«Безопасность и инновации», - такую подпись оставила под снимками кузнечанка.
Пользователи совсем не удивились ситуации, по мнению многих, такая картина нередко встречается в российских глубинках. Некоторые посоветовали рассказать о проблеме на улице Победы в администрацию города Кузнецка., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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