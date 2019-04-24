Опасная дыра. В Кузнецке пытались замаскировать открытый люк досками

Жительница города Кузнецка Пензенской области сделала фотографию открытого люка, в который рискуют угодить люди.

Фото она опубликовала в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте». По словам девушки, открытый люк располагается на улице Победы неподалеку от торгового центра. Некто, чтобы как-то обозначить опасный объект, положил сверху отверстия крест на крест две доски. Место никак не огорожено.

«Безопасность и инновации», - такую подпись оставила под снимками кузнечанка.

Пользователи совсем не удивились ситуации, по мнению многих, такая картина нередко встречается в российских глубинках. Некоторые посоветовали рассказать о проблеме на улице Победы в администрацию города Кузнецка., пишет ИА «Пенза-Пресс».