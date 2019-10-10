ОНФ поможет жителям Каменки разобраться с двойными счетами за свет

В городе Каменке Пензенской области жители трех многоквартирных домов по улице Чапаева оказались заложниками непростой ситуации. Они утверждают, что им выставляют двойные счета за электроэнергию. Разобраться с проблемой на месте попытались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и съемочная группа телеканала « Экспресс ».

Дело в том, что помещения спланированы так, что общедомовой территории как таковой нет, а плату за электроэнергию взимают как по счетчику, так и начисляют за общедомовые нужды.

«Мы не можем понять, за что идут начисления. У меня под лестницей погреб, там есть свет, но я оплачиваю его сама, индивидуально, а не совместно с кем-то», - рассказала жительница Каменки Ирина Кирьякова.

Так называемых мест общего пользования в этих старых домах нет. Все квартиры, в том числе и на вторых этажах, имеют свои отдельные входы и лестницы, которые освещаются светильниками, подключенными к индивидуальным электрическим счетчикам. Нет и общего освещаемого подвала или чердака.

Ирина Кирьякова поясняет, что еще несколько лет назад сделала перепланировку, коридор и лестницу оформила в собственность. Она исправно платит за свет по счетчику, однако каждый раз в квитанции параллельно приходит счет и за общедомовые нужды.

«Эти помещения подключены через счетчик каждой квартиры. Плата за электроэнергию входит в оплату за квартиру, а повторное начисление является незаконным», - отметил житель Каменки Владимир Аниканов.

В аналогичной ситуации - и Валентина Илларионова. У нее накопилась приличная сумма задолженности по оплате общедомовых нужды. Женщина пыталась через суд оспорить законность начисления, однако не смогла доказать свою правоту.

«Это долг плюс пени. Ни один из судов не оправдал нас. Платили вовремя. У меня вообще первый этаж и лестницы нет», - рассказала она.

В межрайонном отделении «ТНС энерго» поясняют, что выставляют счета на законных основаниях. Начисление в домах проводят в соответствии с имеющимися у них документами, в которых указано наличие общедомовой территории.

«Установлено, что дом №6 по улице Чапаева в городе Каменка является многоквартирным, в котором имеются места общего пользования, такие как чердак, крыша, а также лестничные площадки, площадь которых, как следует из технического паспорта, не входит в жилые помещения», - прокомментировал начальник каменского межрайонного отделения «ТНС энерго» Сергей Лагутов.

Жители поправляют, что в электронном паспорте действительно написано, что дома многоквартирные, но отмечено, что площадь общего пользования равна нулю, это подтверждает техпаспорт БТИ.

«Сейчас собираем пакет документов по судебным коллизиям и решениям, которые носят несправедливый характер. Мы обязательно отправим этот вопиющий случай в Москву, в котором судья отказывается принимать доказательства, которые свидетельствуют о том, что здесь нет никакого общедомового имущества», - сказал руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Активисты регионального отделения ОНФ будут держать ситуацию под контролем. Кроме того, намерены найти ответственных за электросети, которые находятся в ненадлежащем состоянии.