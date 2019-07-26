26 июля 2019, 15:34Общество

Олимпийскую аллею заполонили мыши – пензенец

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромном количестве мышей на Олимпийской аллее.

«Там гуляют родители с детьми, многие - с маленькими, такое количество мышей представляет угрозу заражения мышиной лихорадкой. Необходима обработка, чтобы никто не подцепил никакую заразу», - написал мужчина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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