Олимпийскую аллею заполонили мыши – пензенец

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26 июля 2019, 15:34Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромном количестве мышей на Олимпийской аллее.
«Там гуляют родители с детьми, многие - с маленькими, такое количество мышей представляет угрозу заражения мышиной лихорадкой. Необходима обработка, чтобы никто не подцепил никакую заразу», - написал мужчина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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