Олимпийскую аллею заполонили мыши – пензенец

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромном количестве мышей на Олимпийской аллее.

«Там гуляют родители с детьми, многие - с маленькими, такое количество мышей представляет угрозу заражения мышиной лихорадкой. Необходима обработка, чтобы никто не подцепил никакую заразу», - написал мужчина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».