Олимпийскую аллею закроют на акарицидную обработку

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28 апреля 2017, 13:34Общество
В Пензе Олимпийская аллея пройдет акарицидную обработку. Об этом сообщает администрация МАУ «ЦПКиО им. В.Г. Белинского».
Отмечается, что работы продлятся с 4 мая по 5 мая. В связи с этим на это время зона вдоль дорожек, примыкающих к ул. Лермонтова-Окружная (Олимпийская аллея) будет закрыта.
Вновь посещать аллею можно будет с 6 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Обработка будет проводиться сертифицированными средствами третьей категории токсичности с допустимыми нормами для человека», - сообщается на сайте горадмнистрации.
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