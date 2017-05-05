05 мая 2017, 16:06Общество Олимпийскую аллею продолжают обрабатывать от клещей В Пензе завершается акарицидная обработка Олимпийской аллеи. Одну из самых крупных зеленых зон города закрыли для посетителей 4 мая. В отличие от прошлых лет вместо пяти дней противоклещевая обработка займет всего два.

Специалисты распылили химикаты на площади свыше 60 гектаров. Препаратом обработали деревья и кустарники вдоль всех тротуаров и велосипедных дорожек. Жителям и гостям города традиционно рекомендовали воздержаться от посещения аллеи. Для горожан зону отдыха откроют в субботу, 6 мая.

«Токсичность третьей категории, но все-таки это химические элементы, поэтому просим до пяти вечера не посещать Олимпийскую аллею. Обработка ведется по новейшим технологиям, итальянским оборудованием - быстро, эффективно. Генератор холодного тумана распыляет мелкие частицы по всей территории», - рассказал директор компании по акарицидной обработке Алексей Куликов.

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