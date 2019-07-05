Ольга Чистякова возглавила пензенский Союз женщин России

В региональном Союзе женщин России выбрали нового председателя. Им стала общественник и благотворитель Ольга Чистякова. Она заявила о том, что вектор работы Союза женщин России Пензенской области останется неизменным. Как и прежде, в центре внимания активисток останется поддержка национальных проектов. Тем более, что с 2018 года организация приобрела общественно-государственный статус.

То, чем гордятся в региональном отделении - проект социального сопровождения семей, оказавшихся на грани лишения родительских прав и детей-сирот. Его воплотили в жизнь на средства гранта от правительства Пензенской области.

«Национальные проекты и их реализация на территории области - это дело не только государства, но и всего общества. От нас с вами будет зависеть как и с чем мы придем к финишу. Главное - какую основу заложим для следующего поколения. Самым знаковым при поддержке правительства явился проект по социальному сопровождению семей, находящихся в трудно жизненной ситуации. Мы реализовали его пилотную версию в Кузнецком районе», - рассказала член регионального отделения общественной организации Союза женщин России, директор центра технологического обучения Пензы Светлана Кудинова.

Сейчас идея перестала быть пилотной, успешный опыт в 2019 году поддержали в областном центре. Общественники, юристы, психологи помогают наладить жизнь четырем семьям и 17 сиротам. Эти важнейшие социальные направления, в основе которых национальные проекты, региональный Союз Женщин России поддержит в будущем. Об этом заявила новый председатель организации. Участники конференции избрали Ольгу Чистякову единогласно.

«Главная задача, которая стоит перед Союзом женщин России - участие в национальных проектах, обозначенных президентом в майских указах, поэтому моя главная цель - привлечь женское движение для того, чтобы все было реализовано. А поможет мне в этом моя общественная работа, которую я вела, веду и буду продолжать вести, потому что мне знакомы многие проблемы, а пути решения, думаю, мы с моими коллегами, подругами, будем вырабатывать», - сказала Ольга Чистякова.

Региональный Союз женщин России выстраивает план работы до 2024 года, именно до этой даты рассчитаны национальные проекты. Среди инициатив женщин-общественниц в Пензе - также моральный аспект восприятия материнства, именно они стали одними из инициаторов памятника матери.