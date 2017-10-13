15 октября 2017, 15:04Общество Окраины Кузнецка подсветят на 700 тысяч рублей На окраинах Кузнецка Пензенской области станет светлее. В городе идет монтаж уличного освещения двух улиц в районе частной застройки.

В Кузнецке продолжается благоустройство территории бывшего аэропорта. В микрорайоне выделили участки под строительство домов для многодетных семей. Один из самых актуальных вопросов для местных жителей - уличное освещение. Его они задавали представителям власти летом.

«Самые глобальные на сегодняшний день вопросы: когда будут дороги, электричество на тех улицах, где нет его сейчас, освещение, где уже стоят электрические столбы», - сказала многодетная мать, жительница района бывшего аэродрома Татьяна Ильина.

И вот в октябре долгожданные фонари появились. На столбах на улице Куприна работники муниципального предприятия «Горэлектросеть» закрепили кабель и смонтировали десять светильников. На дополнительное освещение окраин Кузнецка из городского и областного бюджета было выделено около 700 тысяч рублей.

Кроме района бывшего аэродрома, уличное освещение появится на улице Индустриальной. Работники Горэлектросети ведут постоянную работу по обновлению элементов.

«Были заменены часть ламп накаливания на светодиодные в районе Песчанки, Труева, Свердлова. То есть там, где старые еще светильники с 30-х годов висят», - сообщил директор муниципального предприятия «Горэлектросеть» Олег Книжников.

С начала года на улицах Кузнецка появилось 450 новых светодиодных ламп. Сеть уличного освещения расширилась за счет установки 70 новых светильников.

Общество

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