Около ПГУ в Пензе прошла выставка уникальных ретро-авто

На территории Пензенского государственного университета развернулась уникальная экспозиция. Ее составили из отреставрированных советских автомобилей, за каждым из которых стоит целая история.

Мыльницы, ушастые, горбатые - какие только прозвища в народе не давали представленным машинам. На выставке ретро-автомобилей им - особый почет. И если миниатюрный яркий запорожец в первые же минуты облюбовали девушки, то внимание мужчин приковывали старинные модели премиум-класса, например, «Чайка» - представительская и, пожалуй, самая красивая машина советского времени. Хотя в популярности ей не уступает и ГАЗ-21 «Волга» - звезда многих кинолент прошлого столетия.

«Этот автомобиль еще тем интересен, что в 1961 году первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин получил его в качестве подарка. Только черного цвета, а салон был светло-голубого», - рассказал студент Пензенского государственного университета Павел Кураев.

В легенду советского автопрома «Москвич» пензенец Олег Тараканов влюбился еще в детстве, и когда пять лет назад подвернулась возможность купить его и восстановить, мужчина думал недолго. Редкий и ценный экспонат, выпущенный ограниченным тиражом, и сейчас на ходу.

«Эта машина замечательна тем, что сохранилась в первоначальном состоянии. Единственное - пришлось перекрасить. Сегодня такие автомобили - это редкость», - сказал он.

Рассмотреть, прикоснуться и даже примериться к рулю ретро-авто могли все желающие. Такую выставку проводят третий год и посвящают памяти Виктора Лазуткина - почетного гражданина области, который первым в городе отреставрировал шесть стареньких легковушек.

«Он многим увлекался. Все, что начинал, не просто доводил до конца, а умел заразить идеей окружающих людей», - рассказала дочь Виктора Лазуткина Юлия.

По мнению ректора ПГУ Александра Гулякова, выставка старинных автомобилей - это еще и возможность привить интерес студентов к машиностроению, важнейшей отрасли экономики страны.

«Сегодня мы катаемся на иностранных автомобилях. Возникает вопрос, почему не можем сконструировать хорошие современные машины, которые бы не уступали по многим показателями иностранным производителям?» - спросил он.

В 2019 году в числе ретро-экспонатов прибавление. И хотя «классика» на автодорогах - не редкость, «Жигулям», от «копейки» до «восьмерки», отвели отдельное место в экспозиции. В канун праздника Великой Победы выставили и военную технику.

Самым габаритный автомобилем на выставке стал «ГАЗ-63». Модель была на хорошем счету у военных шоферов, потому что была приспособлена к сложным армейским условиям. Проектировать ее начали в 1938 году, а первые опытные образцы были выпущены перед Великой Отечественной войной.

Один из главных поводов проехаться по городским улицам на старинных автомобилях - праздник День Победы. Владельцы раритетных авто обещают принять участие в параде. А в 2020 году необычной поездкой, по традиции, поощрят и лучших студентов вуза.