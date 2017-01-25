25 января 2017, 19:41Общество Около 50 молодых пензенцев стали лауреатами Президентской премии В круглом зале правительства Пензенской области чествовали талантливую молодежь. Всего - около 100 человек. Это одаренные школьники и студенты, их наставники и родители. Глава региона Иван Белозерцев вручил дипломы лауреатам Президентской и Губернаторской премий.

Молодые, одаренные, амбициозные. Более полусотни талантливых школьников и студентов со всей Пензенской области собрались в здании правительства. Повод для встречи весьма значительный — их таланты отметили на федеральном уровне. Лауреатов Президентской премии поздравил губернатор Пензенской области.

«Ребята достигают высоких результатов в науке, спорте. И хотя на пути к победе предстоит очень много трудиться, но понятно: только в результате большой работы и труда можно добиться высоких результатов», - сказал Иван Белозерцев.



Премию губернатора Пензенской области получили 24 человека. Одним из счастливчиков оказался Даниил Столяренко. В 14 лет он самостоятельно построил машину, которая складывает бумажные самолетики.



Я специальную аппаратуру разработал, которая помогает сгибать лист А4. И все это дело из Lego. Ушло на аппарат около трех месяцев, и результат всех просто удивил», - рассказал ученик лицея №21 г. Кузнецка Даниил Столяренко.

Сейчас юный изобретатель работает над модернизацией своего проекта. Хочет, чтобы машина сама выпускала самолетики в воздух. Останавливаться на достигнутом не собирается и Даниил Печенов. Студент автодорожного колледжа стал призером всероссийской олимпиады по ОБЖ, которая прошла в Казани. Говорит, что путь к успеху лежит через трудолюбие и упорство.

«Теоретический тур - в виде тестов и ответов, то есть пояснить надо. А в практическом туре было оказание первой медицинской помощи, при тушении нужно было показать свои способности, спасти пострадавшего, спустить его с третьего этажа», - рассказал Даниил Печенов.

Пензенская область может похвастать большим количеством талантливых молодых людей, успехи которых отмечают на национальном уровне. За десять лет лауреатами Президентской премии стали почти 700 наших земляков.

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