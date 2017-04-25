Около 40 тысяч пензенцев примут участие в майских торжествах

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25 апреля 2017, 15:32Общество
Участники совещания под руководством губернатора Пензенской области обсудили программу проведения торжеств по случаю праздника Весны и труда и Дня Победы.
Мероприятия, приуроченные к 9 Мая, стартуют в Пензенской области в следующую пятницу, 5 апреля. Планируется, что в митингах, концертах, акциях и танцевально-развлекательных программах примут участие около 40 тысяч человек.
«Основным мероприятием 5 мая в ККЗ «Пенза» будет торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню Великой Победы, где примут участие более 1500 человек, в том числе делегаций из администраций муниципальных районов и ветеранов ВОВ, тружеников тыла», - сообщила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
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