Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию

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14 апреля 2017, 19:04Общество
400 юношей из Пензенской области уже прошли военную медкомиссию и ожидают повестки. Всего же этой весной Вооруженные силы России пополнят около 1300 жителей региона.
Как сообщил военный комиссар области Павел Тугушев, члены комиссий отдают предпочтение призывникам в возрасте 23-24-х лет, получившим высшее образование и прошедшим военную подготовку.
Главное нововведение 2017 года: отсрочка от призыва на военную службу для студентов, получающих среднее профессиональное образование.
«В соответствии с изменениями о воинской обязанности граждане, поступившие в войска нацгвардии по окончанию вуза и имеющие специальное звание, получат отсрочку от армии. На основании рекомендаций командира воинской части, после увольнения с военной службы военнослужащий по призыву получает право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета», - рассказал Павел Тугушев.
Первая группа призывников отправится в армию 19 апреля. Весенняя кампания продлится до 15 июля. За это время более пяти тысяч человек должны пройти военно-врачебные комиссии.
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