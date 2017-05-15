15 мая 2017, 13:49Общество Около 100 млн руб. выделили на обустройство прогулочной зоны у Ростка В Пензе продолжается капитальный ремонт набережной Суры. Первый этап масштабного проекта завершится осенью 2017 года. Одновременно ведутся работы по проектированию инженерных сетей — это начало второго этапа реконструкции.

Жители и гости Пензы смогут любоваться прекрасным видом на Суру с обновленной набережной. Масштабный проект начали воплощать еще осенью 2016 года. Контракт на проведение работ получила подрядная организация из северной столицы. Планировалось, что ко Дню Победы символ города предстанет во всей красе. Первые плоды капитального ремонта уже можно наблюдать у Ростка.



«В настоящее время выполнено мощение смотровой площадки около монумента Росток, выполнена очистка данных объектов. Выполнено мощение в гранитной плитке около стелы и в бетонной плитке вокруг смотровой площадки», - сообщил начальник управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.



К осени 2017 года новой гранитной плиткой замостят и нижнюю прогулочную зону - это почти два километра между двумя мостами: Подвесным и Бакунинским. На работы выделено около 100 миллионов рублей.

По предварительным данным, второй этап капитального ремонта будет в три раза дороже. Проектировщики уже работают над созданием системы водоснабжения и ливневой канализации.

«Сейчас на рассмотрении в экспертизе находится часть, не затрагивающая участки, находящиеся в неведении органов местного самоуправления. Это позволит нам выполнить полностью мощение верхнего яруса, оборудование амфитеатра», - рассказала заместитель главы администрации г. Пензы Ирина Ширшина.

Начало второму этапу ремонта набережной уже положено. Полоска асфальта прямо перед Ростком — это будущая велодорожка, которая со временем раскинется на несколько километров в обе стороны. Как только будет готова проектная документация, определятся и сроки окончания работ. Планируется, что к Чемпионату мира по футболу главная прогулочная зона Пензы будет готова принять гостей.

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