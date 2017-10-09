Огромные деревья в сквере создают опасность для горожан – пензенец

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09 октября 2017, 17:59Общество
Житель города Пензы просит опилить деревья на улице Суворова, которые, по его мнению, представляют опасность.
Об этом мужчина написал в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«Прошу провести опиловку аварийно-опасных деревьев в скверике за домом №194 по ул. Суворова. Деревья - огромные, сильно наклонены в сторону жилых домов, от них отваливаются огромные ветки, это создает опасность для жизни, здоровья и имущества граждан», - написал в своей жалобе пензенец.
Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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