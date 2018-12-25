Огромная пробка. Ахунский переезд закрыли без предупреждения - пензячка

Утро 25 декабря для многих пензенцев оказалось не добрым, виной тому - непредвиденное обстоятельство. Вместо того, чтобы попасть по своим делам, они вынуждены были стоять перед закрытым Ахунским переездом.

Об этом сообщила в редакцию информагенства «Пенза-Пресс» возмущенная местная жительница.

«Стоит полгорода! Легковые машины, большегрузы, машины со снегом, автобусы. Муж решил выяснить, подошел к стрелочнице, которая мирно чистила снег. Она ответила, что переезд откроют в десять часов. Люди с восьми утра стоят в огромной пробке и никакой информации! Где регулировщик? Где инфо-плакат?», - сказала она.

В результате образовалась большая пробка. Женщину возмутило, что не было никакой информации, водители просто не знали, что впереди дороги их ждет преграда - красный свет.

Ахунский железнодорожный переезд расположен на улице Кордон Сурка. В случае его закрытия есть несколько вариантов объезда: по ул. Нейтральной и ул. Чаадаева через железнодорожный переезд 713 км, расположенный на ул. Кустанайской, пишет ИА «Пенза-Пресс».