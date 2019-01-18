Огромная пробка в сторону Бессоновки. На трассе перевернулась очередная фура

В Пензе на трассе М-5 «Урал» занесло фуру. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло на участке между М-5 и развязкой «Тамбов-Саратов».

Судя по кадрам, большегруз занесло и он рухнул на обочину. Кроме того, у нее лопнул кузов и часть товара, который он, видимо, вез в магазин, вывалилась на дорогу.

Пользователи другого сообщества добавили, что из-за этого инцидента проезд оказался практически заблокирован.

«В сторону Бессоновки от Севера - огромнейшая пробка. Ползем потихоньку уже час», - написал Владимир.

Очевидцы добавили, что затор есть и в настоящее время.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».