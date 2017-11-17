17 ноября 2017, 10:16Общество Ограничение подачи воды в совхозе им. Калинина нарушает права граждан - Рогова Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова вынесла заключение о нарушении прав на водоснабжение жителей Центральной усадьбы совхоза имени Калинина Каменского района, где в связи с задолженностью МУПа перед энергетиками ограничили подачу воды.

О проблеме уполномоченному сообщил депутат Каменского сельсовета.

Елена Рогова пришла к выводу, что ограничение нарушило права граждан, которые добросовестно оплачивали коммунальные услуги и не имели задолженности по оплате за воду и электроэнергию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В связи с выявленными нарушениями уполномоченный вынес заключение о нарушении прав жителей Каменского района на обеспечение питьевой водой и принятии мер в адрес главы администрации Каменского сельсовета. Собранные по делу материалы направили в прокуратуру, по результатам которых в адрес главы администрации внесли представление об устранении нарушений.

Подано исковое заявление в Каменский городской суд с требованием обязать МУП ЖКХ «Калининское» обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу холодной воды. Также в управление Госжилстройтехинспекции направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении МУП ЖКХ «Калининское», - сообщает пресс-центр облправительства.

Общество

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