Огонь полностью охватил здание ресторана «Очаково». ВИДЕО

В центре Пензы горит здание ресторана «Очаково». Очевидец прислал в редакцию информагентства « Пенза-Пресс » видеозапись происходящего.

Ранее сообщалось, что возле ресторана «Очаково» вспыхнул летник. Судя по кадрам, которыми поделился пензенец, огонь уже охватил все здание общепита.

Напомним, по данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушат с помощью пяти спецмашин. О наличии пострадавших ничего неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».