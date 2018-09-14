Огонь полностью охватил здание ресторана «Очаково». ВИДЕО

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14 сентября 2018, 17:37Происшествия
В центре Пензы горит здание ресторана «Очаково». Очевидец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» видеозапись происходящего.
Ранее сообщалось, что возле ресторана «Очаково» вспыхнул летник. Судя по кадрам, которыми поделился пензенец, огонь уже охватил все здание общепита.
Напомним, по данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушат с помощью пяти спецмашин. О наличии пострадавших ничего неизвестно, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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