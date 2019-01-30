Одиноких пензенских пенсионеров научат выявлять мошенников

В 2018-м в органы прокуратуры Пензенской области поступило почти 30 тысяч обращений от жителей региона, и почти каждая пятая была удовлетворена. Итоги работы ведомства за прошлый год подвели на расширенном заседании.

2018 год сотрудники региональной прокуратуры называют результативным. После вмешательства сотрудников надзорного ведомства удалось выплатить свыше 100 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Хорошие показатели были достигнуты и в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

«В три раза возросло количество фактов легализации наркодоходов. Впервые за последние годы пресечена деятельность регионального наркотического сообщества. Из незаконного оборота изъято 140 килограммов запрещенных веществ и полторы тонны прекурсоров, что является рекордом для региона», - прокомментировала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

По ее мнению, самым результативным направлением стало создание механизма по решению проблем обманутых дольщиков. В короткие сроки удалось разработать и принять необходимые правовые документы, позволяющие обеспечить условия для завершения строительства недостроенных домов. Неплохие показатели были достигнуты в работе по профилактике мошеннических действий.

«Принятые всеми ведомствами меры позволили к концу 2018 года добиться сокращения совершенных мошеннических преступлений почти на 3%. Поскольку лица пожилого возраста являются наиболее доверчивой и уязвимой категорией, мы создали совместно с прокуратурой на 2019 год межведомственный план о профилактике поведения одиноко проживающих пенсионеров», - рассказал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Также в 2018-м удалось погасить задолженность перед поставщиками энергоресурсов на общую сумму более 220 миллионов рублей. Однако, как отметила прокурор области, в сфере ЖКХ еще немало проблем, и в этом направлении необходимо более эффективно работать.

«Достаточно высоким остается уровень задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы - 2,8 миллиарда рублей. В этой связи прокурором активизирована работа по выявлению преступных посягательств на финансовые ресурсы имущества коммунального назначения. В результате вмешательства пресечены факты хищения средств, полученных от граждан, в том числе - с применением мошеннических схем», - сказала Наталья Канцерова.

Прокурор поблагодарила подчиненных за хорошую командную работу и проявленный профессионализм. Лучшие представители отрасли получили заслуженные награды.