Один погиб и трое пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузнецком районе

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26 ноября 2019, 16:36Происшествия
В ночь с понедельника на вторник, 26 ноября, на трассе в Кузнецком районе Пензенской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Сигнал об аварии на 12-м километре автодороги «подъезд к городу Кузнецк с восточной стороны» в границах села Ульяновка поступил на пульт дежурного регионального УГИБДД УМВД России в 00:30.
Напротив дома № 182 на улице Ленинской автомобиль «Лада Приора» оказался в кювете, врезался в препятствие и опрокинулся. За рулем отечественной машины находился 24-летний молодой человек. Его, а также двоих пассажиров 28 и 30 лет доставили в больницу. Еще один ехавший в машине мужчина, которому было 27 лет, от полученных травм скончался в больнице.
«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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