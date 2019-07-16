Одаренные пензенцы отправились на специальную смену в пансионат у моря

150 одаренных детей из Пензенской области отправились в лагерь «Приморский», - это призеры всероссийских олимпиад, активные участники поисковых отрядов и союза Российского движения школьников, подающие надежды спортсмены и танцоры. Всем - от 14 до 17 лет. Специальную, отдельную смену для ребят организовали впервые по инициативе губернатора Ивана Белозерцева.

«Я стала дважды призером всероссийской олимпиады школьников по биологии и от «Приморского», в первую очередь, жду возможности как можно больше учиться и отдыхать, там можно сбалансировать эти две сферы жизни, особенно с друзьями», - сказала участница смены для одаренных детей лагеря «Приморский» Дарья Филиппова.

«Я ездил в образовательный центр «Сириус», стал призером всероссийской олимпиады школьников по технологии», - рассказал участник смены Никита Дыбнов.

В «Приморский» отобрали ребят старшего образовательного звена - от 14 до 17 лет. Среди них - не только те, кто только начал путь в науке и творчестве, но и ребята, которые занимаются социальными проектами и историей России. Например, Дарья Казакова из поискового отряда «Поиск-Вездеход» лично нашла читаемый медальон солдата времен Великой Отечественной на вахте в Карелии.

«Это был достаточно большой вечерний раскоп, мне на него нельзя было идти, потому что нет 18 лет, поэтому я сидела на переборе земли и в этот момент нашла медальон», - сказала она.

В лагере ребят ждут квесты, образовательные конкурсы, занятия, например, по познавательной астрономии. Для каждого направления в «Приморском» организуют свой отряд. Всего их будет семь: «Познание себя», «Открытие академии», «Спортивный», «Творческий», «Социальный», «Интеллектуальный» и «Рост дружбы». В лагере ребят будут курировать педагоги из Пензенской области.

«Впервые в регионе организована смена для одаренных детей в рамках национального проекта «Образование». На данные цели правительством выделено 6 миллионов 750 тысяч рублей», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Прощальный флешмоб ребята придумали за несколько минут, «на ходу». На Черноморском побережье одаренные дети пробудут до 6 августа. Педагоги из Пензы надеются, что прощаний с родным городом в жизни этих ребят будет как можно меньше и они свяжут свое будущее с Пензенской областью.