Очевидец рассказал подробности аварии на ул. Павлушкина

Пензенец рассказал в Сети подробности аварии, которая произошла днем 19 апреля на ул. Павлушкина.

«На дорогу выбежал пешеход, машина резко затормозила перед ним и улетела в столб», - написал пользователь Кирилл в комментариях к посту с фотографиями ДТП в группе соцсети «ВКонтакте».

Напомним, авария произошла на дороге возле дома №23 в сторону Свердловского моста. За рулем находился мужчина, со слов очевидцев, он не пострадал. Иномарка врезалась в фонарный столб, который рухнул на нее. У машины сильно помяты капот, крыша и разбито лобовое стекло.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».