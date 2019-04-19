Очевидец рассказал подробности аварии на ул. Павлушкина

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19 апреля 2019, 17:39Происшествия
Пензенец рассказал в Сети подробности аварии, которая произошла днем 19 апреля на ул. Павлушкина.
«На дорогу выбежал пешеход, машина резко затормозила перед ним и улетела в столб», - написал пользователь Кирилл в комментариях к посту с фотографиями ДТП в группе соцсети «ВКонтакте».
Напомним, авария произошла на дороге возле дома №23 в сторону Свердловского моста. За рулем находился мужчина, со слов очевидцев, он не пострадал. Иномарка врезалась в фонарный столб, который рухнул на нее. У машины сильно помяты капот, крыша и разбито лобовое стекло.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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