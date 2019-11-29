Очередность строительства дорог в микрорайоне Заря могут пересмотреть

Сотрудники администрации Пензы должны выехать в микрорайон Заря, чтобы еще раз провести анализ относительно наиболее логичного порядка строительства дорог к отдельным жилым домам и социальным объектам.

Такое заявление мэр Андрей Лузгин сделал на приеме граждан, когда к нему обратились жительницы Зари, выступающие от лица недавно получивших там земельные участки многодетных семей. Им необходимы не только автомобильные дороги, но также тротуары и дорожка до нового детского комплекса.

Средства на проведение работ есть: до 2024 года будет ежегодно выделяться по 50 млн рублей.

«Помимо этого, в Пензе есть другие микрорайоны, частный сектор которых также нуждается в новых дорогах», - подчеркнул Андрей Лузгин.

Также в Заре должны сделать планировку земельного участка под будущую зеленую зону. На обустройство самого сквера возможно выделить грант, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».