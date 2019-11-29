Очередность строительства дорог в микрорайоне Заря могут пересмотреть

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29 ноября 2019, 14:06Общество
Сотрудники администрации Пензы должны выехать в микрорайон Заря, чтобы еще раз провести анализ относительно наиболее логичного порядка строительства дорог к отдельным жилым домам и социальным объектам.
Такое заявление мэр Андрей Лузгин сделал на приеме граждан, когда к нему обратились жительницы Зари, выступающие от лица недавно получивших там земельные участки многодетных семей. Им необходимы не только автомобильные дороги, но также тротуары и дорожка до нового детского комплекса.
Средства на проведение работ есть: до 2024 года будет ежегодно выделяться по 50 млн рублей.
«Помимо этого, в Пензе есть другие микрорайоны, частный сектор которых также нуждается в новых дорогах», - подчеркнул Андрей Лузгин.
Также в Заре должны сделать планировку земельного участка под будущую зеленую зону. На обустройство самого сквера возможно выделить грант, сообщили в пресс-службе мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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