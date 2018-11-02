02 ноября 2018, 14:36Происшествия

Очередная «жертва». Под «горбатым» мостом в Пензе застряла фура

2 ноября в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием многотонной машины.

Об этом в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» сообщили сразу несколько очевидцев. Пензенцы также прислали фотографии и видео с места ДТП.

«Под железнодорожным мостом застряла еще одна фура. Движение по направлению в центр парализовано. Стоят улицы Транспортная, Свободы, Тарханова и Горбатов переулок», - рассказал мужчина.

Другой житель Пензы отметил, что большегруз повредил железные опоры моста.

Напомним, «горбатый» мост в Пензе прославился именно подобными происшествиями, там нередко застревают большегрузы, которые не проходят по высоте, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото ИА "Пенза-Пресс"

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