Обращения пензенцев к чиновникам в соцсетях сделают официальными

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании в правительстве общение с гражданами в соцсетях.

Глава региона подчеркнул, что в последнее время жители области чаще отправляют обращения по электронной почте или в соцсетях, а не письменно, как раньше.

«Обращаю внимание представителей министерств и ведомств: надо, чтобы должностные лица, как только поступила информация, например, на сайт министерства или губернатору в Instagram, реагировали оперативно, принимали соответствующие меры, не дожидаясь официального обращения. Это и есть официальное обращение», - подчеркнул он.

Кроме того, губернатор поручил определить порядок регистрации электронных обращений с помощью принятия на региональном уровне соответствующих изменений законодательства, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».