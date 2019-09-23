Обращения пензенцев к чиновникам в соцсетях сделают официальными

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23 сентября 2019, 17:39Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил на оперативном совещании в правительстве общение с гражданами в соцсетях.
Глава региона подчеркнул, что в последнее время жители области чаще отправляют обращения по электронной почте или в соцсетях, а не письменно, как раньше.
«Обращаю внимание представителей министерств и ведомств: надо, чтобы должностные лица, как только поступила информация, например, на сайт министерства или губернатору в Instagram, реагировали оперативно, принимали соответствующие меры, не дожидаясь официального обращения. Это и есть официальное обращение», - подчеркнул он.
Кроме того, губернатор поручил определить порядок регистрации электронных обращений с помощью принятия на региональном уровне соответствующих изменений законодательства, сообщает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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