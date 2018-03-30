Обновленная детская площадка в Олимпийском парке должна появиться летом

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30 марта 2018, 15:06Общество
30 марта начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина рассказала о дальнейшей судьбе детской площадки в Олимпийском парке.
Депутат Александр Трутнев сказал, что в настоящее время в парке стоит одна горка, и поинтересовался, когда там будет полноценная детская площадка.
«Срок эксплуатации этой площадки истек, фонд прислал своих специалистов и ее демонтировали. Мы забираем себе все оборудование, которое наши специалисты еще раз осмотрят. Мы поставим его себе на баланс и проведем ремонт. Плюс мы хотим закупить новое оборудование. Летом 2018 года все будет установлено», - сообщила Вера Фейгина.
Напомним, комплекс «Каравелла» десять лет назад городу подарил фонд Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», его установили в Олимпийском парке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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