Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники

В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области опубликовали график работы МРЭО ГИБДД.

Так, МРЭО начнет работать в первую неделю 2019 года:

- 4 января с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 13.45;

- 5 января с 8.00 до 15.30, перерыв - с 12.00 до 12.30.

В эти дни можно будет зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение, пишет ИА «Пенза-Пресс».