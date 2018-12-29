Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники

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29 декабря 2018, 17:37Общество
В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области опубликовали график работы МРЭО ГИБДД.
Так, МРЭО начнет работать в первую неделю 2019 года:
- 4 января с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 13.45;
- 5 января с 8.00 до 15.30, перерыв - с 12.00 до 12.30.
В эти дни можно будет зарегистрировать транспортное средство, получить водительское удостоверение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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