Обманутые дольщики. Степень готовности объекта «Декор-Трейда» - 80%

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24 сентября 2019, 17:11Общество
В Пензе продолжается работа по решению вопроса обманутых дольщиков. В настоящее время дом «Декор-Трейда» благодаря новому застройщику имеет готовность в 80%. Об этом сообщает региональное управление Госжилстройтехинспекции.
«В настоящее время участниками долевого строительства создан ЖСК "Маяковский". На сегодняшний день на объекте ведутся работы по монтажу лифтов, устройству внутренних инженерных сетей, утеплению и армированию фасада, остеклению витражей лоджий, внутренней отделки лестничных клеток и входных групп, наружных сетей», - отмечается в официальном аккаунте ведомства в Instagram.
Напомним, вопрос достройки домов обсуждался на встрече губернатора Ивана Белозерцева со строительными компаниями, взявшимися за достройку объектов обанкротившихся «Декор-Трейда» и «Пензастроя». По словам представителя ЖСК «Маяковский», дом застройщик обещал сдать в этом году.
По домам «Пензастроя» ожидается решение суда по передаче объектов созданному ЖСК. Оно находится на апелляции.
Полную информацию о решении проблемы обманутых дольщиков можно найти в специальном разделе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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