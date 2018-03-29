29 марта 2018, 11:03Общество

Обманутые дольщики из Пензы смогут получить бесплатную юрпомощь

В Пензенской области расширят перечень людей, которые могут получать бесплатную юридическую помощь. Теперь в список войдут обманутые дольщики.

Так, пензенцы смогут получить бесплатные устные и письменные консультации, помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств, представление своих интересов в суда, органах власти по вопросам, связанным с защитой прав пострадавших участников долевого строительства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что дополнительных средств на эти цели не потребуется.

Изменения в закон планируется принять 30 марта на сессии Законодательного Собрания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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