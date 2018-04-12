В Пензе суд поставил точку в деле о «пострадавшей» яме

Областной суд поставил точку в деле о пострадавшей яме. Напомним, в ноябре 2017 года велосипедист из Пензы Андрей Чикин попал в яму с люком на проспекте Победы. В итоге мужчина получил ушибы, а сам велосипед пришлось чинить. Пензенец решил обратиться в ГИБДД и зафиксировать происшествие, но виновным признали не яму, а человека, и назначили штраф в 800 рублей. Велосипедист попытался обжаловать решение инспектора, штраф действительно отменили, а вот вину не сняли. Мужчина решил идти до конца и обжаловал решение еще раз, пытаясь доказать, что состава преступления нет.

«Я отправился в ГИБДД, чтобы зафиксировать нарушение ДТП, потом меня вызвали на объяснения. Там сам сотрудник сказал, что мне еще полагается штраф за то, что я наехал на выбоину», - рассказал Андрей Чикин.

На очередную попытку доказать собственную невиновность в нелепом ДТП Андрей Чикин пошел в областной суд пешком. В ноябре 2017 года, во время первых заморозков, он не заметил яму с люком на тротуаре и въехал в нее на велосипеде. Отделался ушибами и поломкой транспортного средства, но чувство справедливости потребовало обратиться в ГИБДД. Официальное постановление инспекторов о том, что это яма пострадала от велосипедиста, а вовсе не наоборот, и штраф на сумму в 800 рублей шокировали мужчину и сотни пользователей интернете. Молодой человек обжаловал протокол. Штраф за минимальностью ущерба отменили, а вот вина по-прежнему была на сознательном гражданине. Очередная инстанция вынесла безоговорочное решение.

«Прекратить производство по делу на основании пункта 2 статьи 24.5 кодекса РФ об административных правонарушениях за отсутствием в действиях Чикина состава административного правонарушения. Жалобу удовлетворить», - сказал судья Пензенского областного суда Павел Попов.

Велосипедист судился в попытках доказать свою невиновность два с половиной месяца. И признается: это тоже не конец.

Мужчина планирует из виновного в ДТП все же стать пострадавшим. И взыскать в судебном порядке материальный - это три тысячи рублей за ремонт велосипеда, и моральный ущерб, а также судебные издержки с компании, которая обслуживает этот участок дороги и допустила само существование прославившейся ямы на проспекте Победы, 69.