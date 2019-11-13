Областной суд оставил без изменения приговор по делу Савина, Ширшиной и Титковой

В пересмотре дела отказали. Коллегия Пензенского областного суда оставила без изменения приговор Ленинского районного суда в отношении экс-вице-губернатора Валерия Савина, экс-вице-мэра Ирины Ширшиной и бывшего начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяны Титковой.

Напомним, Валерия Савина суд полностью оправдал, а Ирине Ширшиной и Татьяне Титковой переквалифицировал обвинение в мошенничестве в статью о служебном подлоге. С этим решением не согласилась областная прокуратура и осужденные. Обвинители требовали более жесткого наказания, в том числе - для Валерия Савина.

На этот раз фигуранты громкого дела, которое начиналось с обвинения в мошенничестве, совершенного группой лиц, их правозащитники и обвинители встретились в Пензенском областном суде. Последняя сторона подала апелляцию на решение Ленинского суда, которым начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Пензы Татьяна Титкова была признана виновной в служебном подлоге, вице-мэр Ирина Ширшина - еще и в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а экс-вице-губернатор Валерий Савин и вовсе был полностью оправдан.

«Суд вынес такое решение в связи с отсутствием состава преступления. Наличие сговора по факту незаконного предоставления участка Савину подтверждается детализацией электронных переговоров, исследованных в суде и иными доказательствами. Обман главы администрации и других должностных лиц выразился в предоставлении выписки из протокола общего собрания от 6 июня 2014 года, которая являлась фиктивной и готовилась Савиным», - прокомментировал старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов.

Предмет спора - выделенный экс-вице-губернатору земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра-1». По версии обвинения, Савин завладел им незаконно, заручившись поддержкой Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой. Суд первой инстанции не нашел в действиях экс-вице-губернатора состава преступления. Об этом оправданный напомнил и в ходе рассмотрения апелляционной жалобы.

Апелляции на решение суда подавали и осужденные бывшие чиновницы. Ирина Ширшина и Татьяна Титкова настаивали на своем полном оправдании. Однако коллегия Пензенского областного суда оставила приговор районной судебной инстанции без изменений.

По мнению экс-вице-губернатора, справедливость вновь восторжествовала. Теперь Валерий Савин планирует воспользоваться своим правом на полную реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда, а также восстановление в других правах.

«Буду подавать документы в прокуратуру и Следственный комитет РФ. Если этот вопрос не будет решаться на уровне нашего субъекта, буду выходить на федеральный уровень. Тот, кто писал ложные доносы и возбуждал сфабрикованные уголовные дела, тоже должен ответить по закону», - сказал Валерий Савин.

Экс-чиновницы заявили, что на этом не остановятся. Ирина Ширшина и Татьяна Титкова планируют идти до конца, доказывать свою полную невиновность и обжаловать вынесенное решение в кассационном суде общей юрисдикции, который находится в Саратове. Туда же в случае не согласия с решением может обратиться и представитель стороны обвинения.