Областное движение юнармии пополнили почти 300 пензенских школьников

В пензенского Центре культуры и досуга прошла торжественная церемония посвящения школьников в ряды юнармии. В движение вступили почти 300 ребят. Они произнесли клятву, а также получили нагрудные знаки - от первых лиц региона и почетных гостей - главнокомандующего сухопутными войсками страны Олега Салюкова и руководителя аппарата главного штаба движения Елены Слесаренко.

Быть защитниками слабых, вести здоровый и активный образ жизни, стремиться к победам в учебе и спорте. В этом торжественно поклялись сотни пензенских школьников. Они решили вступить в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения юнармия.

«Считаю, что это будет очень цениться в будущем, потому предстоит отстаивать честь школы, защищать страну, город, показывать свои способности, достижения», - сказала ученица школы №49 Дарья Казакова.

«Я решил стать юнармейцем, потому что хочу доблестно служить Родине и быть частью этого движения», - рассказал ученик школы №60 Андрей Фомин.

«Участвовал в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова и прохождению полосы препятствий, мне это очень нравится, помогает воспитать в себе любовь к Родине и быть примером для окружения», - сказал ученик школы №60 Давид Коларьков.

«Хочу связать будущее с военной политикой, поступить в соответствующий институт, буду пропагандировать движение юнармия, чтобы девушки не боялись никаких преград и тоже вступали в него, интересовались этим делом, поняли, что это очень важно», - рассказала ученица школы №60 Пензы Наталья Демина.

Клятву принимала почетная гостья - олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России Елена Слесаренко. Год назад она возглавила аппарат главного штаба юнармии. Поздравляя ребят, она заверила, что теперь перед ними открыты все двери.

«Вы сможете попробовать себя на производстве, в науке, журналистике, и, конечно, спорте. Желаю вам много трудиться, верить в свои силы, любить Родины и знать историю и географию», - сказала она.

Глава центрального штаба вместе с главнокомандующим сухопутными войсками Российской Федерации Олегом Салюковым, а также представители областной власти вручили ребятам нагрудные знаки движения. С этого момента они официально стали юнармейцами, и возможно, в будущем, настоящими защитниками Отечества.

«Надеюсь, что кто-то из них поступит в училище сухопутных войск, которых по стране - семь. А если они не будут военными, а просто хорошими людьми, это уже, будем считать, что цель достигнута», - отметил Олег Салюков.

Юнармейское движение России насчитывает более 250 тысяч участников. В Пензенской области в их рядах сейчас около 1500 детей, но уже к концу 2018 года прогнозируют, что юнармейцев в регионе станет 2500.

«Будем развивать это направление, увеличивать финансирование по популяризации юнармейского движения в образовательных учреждениях области на 2019 и последующие годы», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Уже в 2019-м в регионе планируют провести первый областной финал патриотической работы, который должен стать ключевым шагом в развитии этого движения. В нем должны принять участие все юнармейцы области, а также гости из других регионов.