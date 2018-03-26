Проверку пензенских соцобъектов проведут областная прокуратура и МЧС

В Пензенской области пройдут внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил во время оперативного совещания в региональном правительстве. Сделать это глава региона потребовал в связи с трагедией в Кемерово, где 25 марта произошел крупнейший пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого, по последним данным, погибло более 60 человек, в том числе - дети.

Трагедия в Кемерово потрясла всю страну. Жертвами крупного пожара в ТЦ стали десятки людей. Очаг возгорания, по предварительным данным, возник в зоне кинотеатра и детской игровой комнаты. В связи со случившимся в столице Кузбасса во многих регионах начались проверки объектов с массовым пребыванием людей. Пензенская область - не исключение. Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания поручил тщательно обследовать торговые центры на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

«Эта работа должна быть постоянной, а сейчас ее необходимо усилить. К нарушителям - применять самые жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности, пока они не приведут ее в порядок в соответствии с нормами, которые прописаны в законодательстве», - сказал губернатор.

Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов отметил, что объекты с массовым пребыванием людей в регионе находятся на особом контроле. В качестве примере он привел недавний инцидент в одном из торговых центров Кузнецка. Там произошло возгорание. Однако благодаря тому, что сработала автоматическая система оповещения, пострадавших не было, пожар был оперативно потушен.

«Взяты на учет особо важные объекты, я имею ввиду торгово-развлекательные комплексы и кинозалы. Выведены прямые сигналы в центр управления кризисными ситуациями, на места автоматически выезжают, и мы собираем весь гарнизон», - отчитался Сергей Козлов.

Иван Белозерцев потребовал проверить не только торгово-развлекательные центры, но и все объекты с массовым пребыванием людей. В том числе - медицинские учреждения, школы и детские сады.

«Прокуратурой области совместно со специалистами регионального Госпожнадзора МЧС России организована проверка требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов с массовым пребыванием людей, включая торгово-развлекательные центры», - сказала старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

На проверку ответственным лицам глава региона отвел две недели. За этот период должны быть устранены и все нарушения.