Обладателем Гран-при конкурса «Дыхание строк» стал студент из Пензы

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18 ноября 2019, 16:04Культура
Гран-при Межрегионального конкурса художественного чтения «Дыхание строк» (0+) присудили студенту третьего курса театрального отделения Пензенского колледжа искусств. Награждение лауреатов конкурса состоялось в малом зале драмтеатра.
На победу в творческом соревновании, помимо пензенцев, претендовали 80 студентов из Астрахани, Владимира, Иваново, Самары, Саранска, Твери, Тулы, Ульяновска и Ярославля. Они не только показывали свое мастерство, но также участвовали в мастер-классах и круглых столах.
Культурная программа состояла из посещения трех постановок: «Нахлебника» (12+), «Бесприданницы» (16+) и моно-спектакля «Соло для струны без оркестра. Исповедь актрисы» (16+).
Обладателем главного приза стал пензенский студент Роман Иваненко.
На торжественном мероприятии присутствовали зампред правительства региона Олег Ягов и исполняющий обязанности министра культуры и туризма Владимир Карпов, сообщили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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