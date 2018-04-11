Объем продукции резидентов «Яблочкова» и «Рамеева» вырос на 62%

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11 апреля 2018, 14:36Общество
Резиденты пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» за год создали 348 рабочих мест.
Об этом губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге в Twitter, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«54 резидента пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» в 2017 году создали 348 новых рабочих мест. Налоговые отчисления этих компаний выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции - на 62 % (2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016)», - написал он.
54 резидента пензенских технопарков «Яблочков» и «Рамеев» в 2017 году создали 348 новых рабочих мест.Налоговые отчисления этих компаний выросли за год в 2,3 раза, а объем произведенной продукции на 62 % (2,7 млрд рублей против 1,7 млрд в 2016).— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 апреля 2018 г.
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