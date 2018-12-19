Объем инвестиций в Кузнецк в 2018 году составил 2,1 миллиарда рублей

Капитальный ремонт гимназии, строительство хирургического корпуса и станции обезжелезивания воды, крупный грант на реализацию проектов по благоустройству. Власти города Кузнецка Пензенской области подвели итоги 2018 года, который, в целом, выдался успешным.

Несмотря на множество трудностей, все задачи выполнены в полном объеме. С этих слов начал итоговую пресс-конференцию глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Пожалуй, главная неприятность случилась при проведении капремонта гимназии №1. Обнаружилось, что состояние здания гораздо хуже, чем предполагалось до начала ремонта. Тем не менее, работы выполнены, и учеба в старейшем учебном заведении города идет полным ходом. Но были и приятные неожиданности, связанные с перспективами благоустройства Кузнецка.

«Получили грант на 100 миллионов рублей. Сейчас завершаются работы по проектированию. Мы должны в начале 2019 года провести конкурс, определиться с подрядчиком», - рассказал Сергей Златогорский.

В течение года продолжалось строительство станции обезжелезивания на водозаборе «Южный». Сейчас на ней идут пуско-наладочные работы. Также в рамках реализации концессионного соглашения была запущена в эксплуатацию канализационно-насосная станция в районе «Откормсовхоза». Полным ходом идет строительство хирургического корпуса. Изменения также затронули ряд учреждений культуры и образования. Удачным назвал Сергей Златогорский уходящий год и для экономики Кузнецка.

«Объем инвестиций составляет примерно 2,1 миллиарда рублей, в 2017 году они составляли 1 миллиард 150 миллионов рублей. На крупнейшем налогоплательщики города - ликероводочном заводе - сейчас идет строительство, там задействованы крупные инвесторы. После паузы за развитие своей производственной базы также взялся и «Визит», - прокомментировал Сергей Златогорский.

В планах на 2019-й - продолжение капремонта учреждений бюджетной сферы. Также ожидается рост финансирования статей бюджета, на которые горожане традиционно обращают пристальное внимание.

«Рассчитываю, что по второму траншу из бюджета области, будут дополнительные поступления», - подытожил Сергей Златогорский.

Созданные в 2018-м заделы, по мнению главы администрации Кузнецка, должны способствовать развитию экономики города, привлечению инвестиций и улучшению материальной базы жилищно-коммунальной сферы.