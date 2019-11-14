Общественный совет выбрал первых жильцов поместья «Новые берега»

Люди с особенностями развития, инвалиды и их близкие готовятся открыть для себя «Новые берега». Общественный совет, созданный для отбора потенциальных жителей строящегося под Пензой арт-поместья, завершил свою работу. 30 человек, вместо 26, как планировалось ранее, уже в начале декабря начнут обживать новые комнаты и реализовывать свои социальные проекты. Перед самым открытием арт-поместья некоторые из них осмотрели будущие апартаменты.

Домофоны с видеосвязью, всевозможные датчики и другие отечественные технологические ноу-хау, которые должны делать проживание инвалидов комфортным. Это лишь некоторые фишки, которыми оснащены дома арт-поместья «Новые берега». Современные средства реабилитации приобрели на средства президентского гранта. Все это будет абсолютно бесплатно доступно жителям арт-поместья. В их числе оказались выпускники Мокшанского детского дома-интерната. Вероятнее всего, если бы ни «Новые берега», возможность обзавестись собственным жильем для них так бы и не представилась. Там же для них возвели целый дом. Ребята уже решают, какие комнаты займут.

Татьяна Еремина мечтает стать поваром. В детском доме часто помогала на кухне и немного научилась готовить. Она уверена, что с переездом в арт-поместье мечта станет явью, а ее наставник и вовсе думает, что для ребят из интерната там начнется новая жизнь.

«Считаю, что это очень социально-значимый проект, который позволит каждому человеку, который будет здесь жить, чувствовать себя полноправным гражданином России», - отметил директор Мокшанского детского дома-интерната Виктор Дружинин.

В числе первых жителей «Новых берегов» - пять выпускников этого дома-интерната. Всего же отбор общественного совета прошли 30 человек - это на четыре больше, чем планировалось изначально. Само арт-поместье было рассчитано на проживание 80 человек, но, так как идея такого жилого квартала оказалась востребована, это число увеличилось до 120. На конкурс поступило 87 заявок из 19 регионов России. Люди предложили разнообразные социальные проекты, которые призваны помочь людям с ограниченными возможностями здоровья жить без ограничений и готовы собственным примером продемонстрировать, как это работает.

«Например, одна семья у нас приемная, у них - 11 детей, девять из них - с инвалидностью. Их задачей будет развивать поддерживающее направление для приемных семей, которые берут детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша цель - не просто дать возможность жить здесь, а, не думая о быте, инфраструктуре, качественном жилье, заниматься каким-то важным делом, реализовывать проекты, формировать какие-то инициативы, которые смогли бы помочь людям с инвалидностью», - рассказала исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Сейчас арт-поместье готово на треть. Работы ведутся на семи объектах. Два дома будут сданы в начале декабря. Тогда же первые жильцы «Новых берегов» получат заветные ключи.

Официальное открытие жилого квартала запланировано на 4 декабря (0+). Ожидается, что торжественную церемонию посетит полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.