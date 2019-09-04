Общественники проверили в Пензе пешеходные переходы возле школ

Представители Общероссийского народного фронта проверили состояние пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями Пензы. Они проводят такую работу в рамках проекта ОНФ «Дорога в школу». Как оказалось, нарушений немало. Среди самых частых - отсутствие искусственных неровностей и светоотражающих элементов на дорожных знаках.

Дороги возле школы №58 на улице Ворошилова отремонтировали этим летом - в преддверии нового учебного года. На асфальт не забыли нанести разметку: «зебра» ведет прямо ко входу на территорию школы. Однако это лишь одно выполненное требование ГОСТа по оборудованию пешеходных переходов возле образовательных организаций.

Насколько безопасны дороги возле пензенских школ, проверили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Улицу Ворошилова выбрали неслучайно: в марте 2019 года там произошло ДТП. По словам активистов, в этом месте - достаточно нарушений по оборудованию пешеходного перехода. Помимо дорожного знака, отсутствуют светоотражающие элементы, которые позволяют водителю издалека заметить пешеходный переход. Кроме того, в соответствии с ГОСТом, по обе стороны от «зебры» должны находиться «лежачие полицейские». Также тротуар не защищен ограждениями.

«По стандартам, они должны располагаться 50 метров в одну сторону и 50 в другую, но их здесь нет. Это очень важные требования, они основополагающие, при их несоблюдении будет нарушена безопасность детей», - сказал участник движение «Молодежка ОНФ» Алексей Пакаев.

Заинтересовал активистов и пешеходный переход возле школы №18 на улице Беляева. Несмотря на то, что он полностью соответствует государственным стандартам, в 2018 году на нем произошло два ДТП с участием пешеходов.

«Здесь есть дублирующие пешеходные переходы, порядка 50 и 100 метров в обе стороны, там можно безопасно перейти дорогу. Чтобы исключить дальнейшие возможные ДТП, нужно принять дополнительные меры, например, организовать горизонтальное освещение, повесить камеру видеофиксации», - рассказал эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Вадим Матюшин.

Свой рейд представители ОНФ провели в рамках проекта «Дорога в школу», который существует третий год. Места проверок выбирают с учетом статистики аварий, которую активистам предоставляют в управлении ГИБДД по Пензенской области.

«Мы по каждому пешеходному переходу заполняем так называемый чек-лист, а после этого проводим консультацию с сотрудниками ГИБДД, насколько наша информация соответствует их профессиональному взгляду. Затем начинаем работать с центром обеспечения дорожного движения и с администрацией муниципального образования, где этот рейд проводится», - сказал руководитель исполкома регионального движения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Всего в Пензе - более 100 пешеходных переходов, которые находятся вблизи образовательных учреждений. По данным специалистов городской администрации, половина из них не соответствует требованиям ГОСТа. Устранять нарушения начнут в 2020 году - в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Свои предложения по оборудованию пешеходных переходов при планировании ремонтных работ представят и общественники.