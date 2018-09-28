Общественники Пензы приняли резолюцию по осуждению акции против Фомина

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28 сентября 2018, 19:52Общество
Пензенские общественники призвали бороться с провокациями в отношении представителей городской и областной власти. На внеочередном заседании координационного совета общественных организаций региона составили резолюцию, осуждающую подобные действия.
«Мы выражаем протест против недобросовестных методов ведения политической борьбы. Требуем соблюдения в Пензенской области порядка и законности. Считаем, что основной причиной творящегося беззакония является объективный рост несдерживаемых амбиций, стремительно скатывающихся к радикализму, хулиганству и хамству», - сказал председатель Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов.
Напомним, что на утреннем заседании Пензенской городской Думы депутат Андрей Фомин при обсуждении вопроса о льготах в общественном транспорте заявил, что подвергся провокации со стороны неизвестных лиц. Инцидент произошел на ступенях здания городской администрации.
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