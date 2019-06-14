Общественники из столицы оценили качество пензенских дорог

Пензенские дороги проинспектировали столичные эксперты Общероссийского народного фронта. В мае активисты проекта «Карта убитых дорог» ОНФ приступили к масштабной проверке улично-дорожной сети страны. Они уже успели объехать около 30 городов.

На несколько минут участок на одной из полос движения транспорта по улице Окружной оградили специалисты в ярких желтых жилетках. Эксперты Общероссийского народного фронта проверяли на дороге качество разметки. Для этого нужен специальный прибор под названием ретрорефлектометр. С помощью него измеряют ночную и дневную видимость разметки.

«Верхний показатель для этой дороги по нормативу должен быть 150 - мы видим 150, в второй норматив 98, а должен быть 130. Эти цифры говорят, что ночная видимость соответствует нормативным параметрам, а вот яркость разметки, то есть самой краски, без учета шариков немножко не дотягивает, либо нанесена тонким слоем», - рассказал эксперт проекта «Карта убитых дорог» Иван Алексеев.

А на улице Кижеватова практически отсутствует дорожная разметка. Один из участков инспекторы ОНФ выбрали не случайно - он нанесен на карту убитых дорог Пензы. Местные жители жалуются не только на состояние разметки, но и на ямы, а также на плохую освещенность проезжей части в темное время суток.

«Освещение на пешеходных переходах, тем более на таких, должно быть в полтора раза ярче, чем основное на проезжей части. Здесь мы этого пока не видим, но надеемся, что когда эта дорога будет отремонтирована в рамках нацпроекта, пешеходный переход оборудуют по всем требованиям ГОСТа», - сказал Иван Алексеев.

В свои рейды общественники пригласили и представителей городского департамента ЖКХ. По словам специалистов, дорогу на Кижеватова отремонтируют уже в 2019 году - по программе «Безопасные и качественные дороги».

«В рамках БКАД будем менять конструктив пешеходных переходов, делать подходы к ним, чтобы они были более безопасными. Если на улицах отсутствует разметка, она будет нанесена в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказал инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и благоустройства департамента ЖКХ Пензы Евгений Колеганов.

Некачественная разметка и плохая освещенность - основные проблемы практически во всех городах России, которые объехали эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ». Активисты начали рейды по регионам страны полтора месяца назад. За это время они проверили сотни дорог почти в 30 городах.

«По результатам каждой инспекции мы отправляем запрос в администрацию - с целью исправления обнаруженных проблем. Мы составляем общероссийский рейтинг автомобильных дорог и главная задача - рассказать о проекте «Карта убитых дорог» и сделать так, чтобы к нему присоединялись граждане. Дороги, за которые они голосуют, так или иначе попадают в план ремонта», - сказал эксперт проекта «Карта убитых дорог» ОНФ Дмитрий Цопов.



Эксперты объехали несколько улиц Пензы. В целом гости остались довольны качеством городских дорог. Теперь представители ОНФ отправятся в Саратов. Всероссийский рейд по дорогам планируют завершить к октябрю.