Нужно дождаться окончания обследования «Югры» - Центробанк

12 июля 2017, 16:44Экономика

Торопиться не надо, считает Д. Тулин, первый заместитель председателя Банка России, отвечая на вопрос о возможных вариантах развития событий вокруг банка «Югра». Напомним, в минувший понедельник ЦБ пригласил в банк временную администрацию для выяснения вопросов о финсостоянии кредитного учреждения. Как ожидается, проверка временных управляющих может продлиться до полугода.