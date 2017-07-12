12 июля 2017, 16:44Экономика

Нужно дождаться окончания обследования «Югры» - Центробанк

Торопиться не надо, считает Д. Тулин, первый заместитель председателя Банка России, отвечая на вопрос о возможных вариантах развития событий вокруг банка «Югра». Напомним, в минувший понедельник ЦБ пригласил в банк временную администрацию для выяснения вопросов о финсостоянии кредитного учреждения. Как ожидается, проверка временных управляющих может продлиться до полугода.

Поэтому г-н Тулин рекомендует не спешить с необоснованными резолюциями по «Югре», а дождаться окончания обследования.

Тем более, что собственник банка Алексей Хотин готов всячески способствовать финансовому оздоровлению «Югры» и находится в тесном диалоге с Центробанком и агентством по страхованию вкладов.

Экономика
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