Новым тренером пензенской «Лагуны-УОР» назначен Михаил Крюков

Михаил Крюков снова назначен главным тренером женского мини-футбольного клуба «Лагуна-УОР». Спустя два года дирекция остановилась на его кандидатуре после отставки Юрия Новикова - главного тренера, с которым команда завершала сезон.

«Многих девчонок не знаю, состав изменился на 85-90%, но следил за их играми, когда были домашние матчи. Главная задача, которую дало руководство - занять место выше, чем в 2018 году, будем стараться выполнить», - сказал Михаил Крюков.

Напомним, в завершившемся сезоне «Лагуна-УОР» стала серебряным призером чемпионата России по женскому мини-футболу. Всего же пензенский клуб за последние десять лет пять раз становился победителем сезона, и до сих пор считается самым титулованным.

Ближайшие планы команды уже известны, игроки и тренерский штаб выйдут из отпусков 15 июля. Затем команда приступит к тренировкам перед новым чемпионата России. Он стартует в сентябре.