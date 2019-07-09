Новым гендиректором телеканала «Экспресс» стал Виктор Рубцов

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09 июля 2019, 11:34Общество
9 июля коллективу телерадиокомпании «Экспресс» представили нового генерального директора. Им стал бывший вице-губернатор Виктор Рубцов.
Знакомясь с коллективом, новый руководитель отметил, что предложение возглавить ТРК его очень заинтересовало.
«Я думаю, у нас хорошие перспективы, есть идеи, как развивать канал, надеюсь, мы будем в лидерах медиарынка Пензенской области», - сказал он.
Напомним, Виктор Рубцов работал вице-губернатором Пензенской области, затем занимал пост заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы, который покинул в 2016 году.
Ранее телерадиокомпанию возглавлял Степан Парфенов. Он покинул должность в апреле.
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