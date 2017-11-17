17 ноября 2017, 19:33Общество Новым членам молодежного парламента при ЗакСобре вручили удостоверения В пятницу, 17 ноября, состоялось первое заседание обновленного состава молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Из 36 депутатов 20 - это новички. Они будут участвовать в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, содействовать воспитанию молодежи и обеспечивать объективной информацией о деятельности органов государственной власти. На первом организационном заседании избранникам вручили удостоверение.

Парни – в костюмах, девушки – в юбках и блузках. На ближайшие пять лет официальный стиль в одежде станет для этих ребят основным, ведь они вошли в обновленный состав молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области. Среди 36 человек больше половины – новички. По мнению более опытных парламентариев, случайных людей здесь нет.

«На мой взгляд, это человек, который должен любить свою родину, Пензенский край, гордиться его заслугами, достижениями и желать привносить что-то новое, совершенствовать и прославлять свою область», - отметила депутат молодежного парламента Пензенской области шестого созыва Анастасия Любишина.

Молодым депутатам от 18 до 30 лет. Каждый из них – активист и готов хоть сегодня приступить к работе. А ее будет достаточно. Ребятам предстоит заниматься разнообразными тематическими проектами, благотворительными акциями, а также участвовать в обсуждениях готовящихся нормативных актов. Они будут взаимодействовать с представителями общественных, студенческих и школьных организаций, привлекая к совместной работе юных пензенцев.

«Сейчас реализуется проект «По следам забытых усадеб» (18+), который рассказывает об истории усадеб, которые находятся на территории Пензенской области. Это проекты, которые посвящены патриотическому воспитанию молодежи, межнациональным отношениям и их гармонизации, так как в регионе проживает большое количество национальностей», - рассказала депутат молодежного парламента Пензенской области шестого созыва Наталия Селюкина.

На первом заседании молодежного парламента с напутствием к ребятам обратились руководители региона. Собравшихся поздравил председатель Законодательного Собрания Пензенской области.

«Я бы хотел вас искренне поздравить с этим высоким доверием и пожелать вам активной, плодотворной, интересной работы», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Молодые парламентарии избрали председателя, зампреда и секретаря, а также утвердили персональный состав комитетов. После в торжественной обстановке каждый из депутатов получил персональное удостоверение.

Общество

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