Новый «мост глупости»? В Арбеково застрял грузовичок

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30 октября 2019, 12:27Происшествия
В Пензе в Арбеково утром 30 октября произошло ДТП. О случившемся стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ГАЗель застряла под мостом на улице Ладожской.
«Время – 7:20», - добавил автор поста.
Судя по фото, прицеп грузовика зацепился за нижнюю часть моста. Из-за этого у авто приподнялась кабина. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, раньше грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, пензенцы в шутку прозвали его «мостом глупости».
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