Новый «мост глупости»? В Арбеково застрял грузовичок

В Пензе в Арбеково утром 30 октября произошло ДТП. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ГАЗель застряла под мостом на улице Ладожской.

«Время – 7:20», - добавил автор поста.

Судя по фото, прицеп грузовика зацепился за нижнюю часть моста. Из-за этого у авто приподнялась кабина. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, раньше грузовики и фуры несколько раз застревали в районе Бакунинского моста, пензенцы в шутку прозвали его «мостом глупости».