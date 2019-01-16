Новый корпус центра в Кичкилейке откроется в марте

В поселке Кичкилейка достроен новый корпус для сопровожденного проживания молодых инвалидов. Его возможности оценили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и представители министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

Предполагается, что в корпусе молодых инвалидов будут обучать элементарным бытовым навыкам и готовить к жизни в обществе. Специалисты утверждают, что такой центр будет единственным в России.

Для первых жителей дом распахнет двери в марте. К открытию все готово, осталось провести лишь интернет-связь. В новом корпусе социально-реабилитационного центра в Кичкилейке будет жить молодежь. Преимущественно - выпускники детских домов из Пензенской области и других регионов. Ориентация строго на тех, у кого есть потенциал, и кто хочет активно жить в обществе. Возрастной ценз - от 18 до 35 лет.

Там научат инвалидов по зрению и инвалидов-колясочников жить самостоятельно. Но на такую незаметную независимость в этом необычном доме работают сотни деталей. Например, желтые полосы у каждой комнаты в коридоре и шрифт Брайля. А внутри - отсутствие порога и возможность подышать свежим воздухом.

Причем это можно сделать беспрепятственно. Для сравнения, чтобы выйти на улицу, а тем более очутиться на природе, людям с ограничениями по здоровью в городе приходится, как минимум, выбраться из подъездов, которые не всегда оборудованы пандусами, а максимум - воспользоваться общественным транспортом или социальным такси. В этом плане своим расположением и концепцией новый корпус отчасти напоминает санаторий. Кстати, на этом направлении - реабилитационном, как раз планируют сделать акцент в дальнейшем. Об этом заявили губернатор Иван Белозерцев и министр труда и социальной защиты региона Евгений Трошин в ходе осмотра возведенного корпуса.

«Нужно подумать, что мы можем предложить инвалидам, чтобы здесь была возможность еще и для их реабилитации», - сказал министр.

В санузле нового корпуса все оборудовано, чтобы инвалид-колясочник, например, смог принять ванную, для этого есть специальное подъемное устройство, раковины соответствующей высоты и формы, поручни, тревожные кнопки и даже смеситель такой формы, чтобы инвалиду-опорнику было легко им воспользоваться. Но важно, замечают гости, сделать так, чтобы подобное оборудование было в профильных медицинских учреждениях.

«Средств программы «Доступная среда» недостаточно, нужно направить еще дополнительные средства из бюджета. В первую очередь, необходимо оборудовать больницы, где действительно лечатся инвалиды, палаты и операционные отделения», - отметил глава региона.

В корпусе, кроме жилых комнат есть также оборудованные компьютерный класс, комната для творческого развития, помещение для стирки вещей, совмещенные столовая и кухня. Ориентироваться между двумя этажами для инвалидов тоже не составит труда, есть три альтернативы, - подъемник, лестница и лифт со звуковыми оповещениями.

«При проживании в отделении они смогут научиться обслуживать себя самостоятельно, выполнять санитарно-гигиенические процедуры, готовить пищу. На территории также предусмотрена зона для занятия адаптивно-спортивной физической культурой и тренажеры для инвалидов-колясочников», - рассказала директор областного реабилитационного центра для несовершеннолетних Елена Воронкова.

Для того, чтобы получить бытовые и социальные навыки, у каждого инвалида будет срок от полугода до шести лет.

О новом корпусе для сопровождаемого проживания инвалидов пензенские медики и специалисты в инклюзии говорят как об уникальном для России. Идея его создания появилась два года назад, когда Пензенскую область с визитом посещал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. На строительство потратили боле 89 миллионов рублей. Сейчас в качестве будущих территорий для развития бюджетных инклюзивных проектов рассматривают район села Лопуховка.