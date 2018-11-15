Новый генподрядчик обследует корпуса пензенского цирка

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16 ноября 2018, 10:02Общество
В правительстве Пензенской области состоялась встреча губернатора Ивана Белозерцева и руководителя ООО «Стройресурс» Станислава Маслакова. Именно эта компания будет достраивать цирк.
«Мы посетили объект, оценили объем. Сейчас Росгосцирк готовит документацию, акт приема-передачи строительной площадки должен быть передан нам на следующей неделе. Мы привезли в Пензу лабораторию, начали обследование строящихся корпусов», - сообщил главе региона бизнесмен.
Иван Белозерцев отметил, что цирк – очень важный проект. А учитывая, что Пенза активно благоустраивается, недопустимо, чтобы объект в центре города оставался недостроенным.
«Я готов оказывать вам всю необходимую помощь и поддержку, нужно двигаться вперед. Курировать проект будет министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев, вести сопровождение – глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Я лично буду проводить оперативные совещания на стройплощадке, чтобы мы могли решать рабочие вопросы в срочном порядке», - подчеркнул губернатор.
Контракт между строительной организацией и Росгосцирком был подписан 8 ноября. Его сумма составляет 1 267 114 110 рублей. Строительство планируется завершить до конца 2020 года. У генподрядчика - большой опыт работы над подобными объектами: компания строила цирки в Туле и Рязани, отмечает пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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